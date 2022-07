« Elle ne s’est pas ce qui lui a pris la tête et elle est allée prendre une hache », frère du défunt

Présentée au procureur du Tribunal d’Abomey-Calavi ce mardi 12 juillet 2022, la femme ayant tué son mari retourne en garde à vue. Le frère du mari assassiné revient sur les faits.

Le drame a eu lieu dans la nuit du jeudi au vendredi 8 juillet 2022 à Maria Gléta, commune d’Abomey-Calavi. Une femme enceinte et mère de deux enfants a tué son mari à coups de hache. Elle s’est ensuite rendue au commissariat de Houèto dans l’arrondissement de Togba. Le frère du défunt Jules K. a été joint au téléphone vers 6 heures du matin. « Ils m’ont demandé si c’est moi le frère de Casimir. Je leur ai dit, oui, c’est moi. Ils m’ont dit de venir au commissariat. Pour moi, il n’y a rien de grave. (…) Arrivé là-bas, les policiers me font savoir que c’est comme ça que la femme de mon grand frère est venue leur dit qu’elle a tué son mari », a confié le frère du défunt à Banouto.

Une fois sur les lieux, ils ont découvert effectivement le corps du mari et l’arme de crime. La nuit du drame poursuit le frère, mon grand frère est allé se coucher au sol contrairement à ses habitudes. « Sa femme s’est couchée au lit avec leurs deux enfants. La nuit, elle s’est réveillée pour prendre des médicaments. Elle ne s’est pas ce qui lui a pris la tête et elle est allée prendre une hache qu’elle a assénée sur la tête de son mari pour le tuer », informe-t-il.. Avant d’aller se coucher, la femme et son mari ont eu une dispute.

Devant le procureur du tribunal d’Abomey Calavi la femme a reconnu les faits. « Le procureur lui a demandé si son mari lui disait qu’il allait prendre une nouvelle femme. Elle a dit non. D’après des témoins des voisins, elle a acheté la hache à la veille de l’acte. Elle a dit qu’il n’y avait rien que c’est juste une dispute de quelques minutes le soir avant qu’ils aillent se coucher », a ajouté Jules K.

