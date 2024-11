Eléonore YAYI lance les activités de la 2e édition du FARI

La ville de Cotonou, la capitale économique du Bénin accueille du 05 au 09 mai 2025, les travaux de la 2e édition du Forum africain pour la recherche et l’innovation (FARI). Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore YAYI LADEKAN a lancé les activités de cette édition du FARI lors d’une conférence de presse vendredi 22 novembre 2024.

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en collaboration avec la Communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) organise du 05 au 09 mai 2025, la 2e édition du Forum africain pour la recherche et l’innovation. Placé sous le thème « Jeunesse Africaine, Innovation et Entreprenariat : Bâtir un avenir durable », ce forum dédié aux jeunes africains, intéressés par l’univers scientifique et technologique va s’articulera autour d’activités d’ordres scientifique, commercial, médiatique, touristique et culturel.

Lors de la rencontre avec la presse ce vendredi, le ministre de l’enseignement supérieur a salué le choix porté sur la Bénin pour accueillir l’évènement. Selon Eléonore YAYI LADEKAN, ce rassemblement annuel est une occasion de réunir chercheurs, inventeurs, étudiants et chefs d’entreprise autour des défis contemporains en matière d’innovation et de recherche. Il revêt « une dimension symbolique forte, soulignant l’engagement collectif pour bâtir un avenir durable pour l’Afrique », a-t-elle indiqué.

Dans son intervention, le représentant résident de la CEDEAO au Bénin a mis l’accent sur l’importance de la recherche scientifique et de l’innovation pour le développement de la sous-région. Selon les services de communication de la présidence, Amadou DIONGUE a exprimé la volonté du Bénin de soutenir ces efforts, tout en mettant en avant le dynamisme observé dans divers secteurs. Le diplomate n’a pas manqué d’exprimer ses remerciements aux ministères de la CEDEAO pour leur engagement et leurs contributions à la transformation de la communauté.

Dans le cadre de la prochaine édition du FARI, une conférence réunissant deux chefs d’État et de gouvernements est annoncé. Une session sera également dédiée aux ministres responsables de la science, de la recherche et de l’innovation des pays membres de la CEDEAO. Un espace sera consacré à la mise en valeur des produits de recherche et d’innovation des start-ups, inventeurs et entreprises de la sous-région Ouest-africaine, ainsi que quatre panels thématiques qui seront animés par des experts, scientifiques, entrepreneurs de start-ups et représentants du secteur privé. A tout ceci s’ajoute l’organisation d’un concours qui permettra de décerner trois distinctions mettant en exergue les start-ups les plus novatrices et à fort impact.

