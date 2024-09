Edouard Loko renforce la collaboration avec les autres institutions

Le président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), Edouard Loko, a rencontré lundi 16 septembre 2024, les présidents du Conseil économique et social (CES), et le président de la Cour des comptes.

Edouard Loko au contact des présidents des autres institutions de la République. Le président de la HAAC a effectué lundi 16 septembre 2024, une visite de courtoisie au Conseil économique et social et à la Cour des comptes. Ce déplacement du président de l’organe de régulation des médias s’inscrit dans une logique de redynamisation des relations entre la HAAC et les autres institutions de la République.

Le président de l’institution de régulation des médias au Bénin a eu au cours de sa visite, des échanges très fructueux et enrichissants avec ses hôtes.

18 septembre 2024 par ,