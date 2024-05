Ecobank remporte le prestigieux prix de la Meilleure Banque du Bénin 2024

Ecobank Bénin, qui fait partie du principal groupe bancaire panafricain, est fière d’annoncer qu’elle a été reconnue Meilleure Banque du Bénin 2024 lors de la remise des prix annuels de la Meilleure Banque décernés par Global Finance. Cette victoire reflète l’engagement sans faille de Ecobank Bénin à répondre aux besoins en constante évolution de son large éventail de clients et à leur apporter le meilleur service possible.

Lazare Noulekou, directeur général de Ecobank Bénin, a déclaré : "Remporter ce prix est un grand honneur. Il constitue une reconnaissance publique du dévouement de mes collègues, qui sont toujours prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes en offrant des services de qualité à nos clients. Qu’il s’agisse de donner les moyens d’agir à ceux qui n’étaient pas encore bancarisés en leur proposant une procédure d’inscription simplifiée, d’inscrire les PME et les grandes entreprises pour leur permettre de profiter de la mise en relation d’acheteurs et de vendeurs à travers l’Afrique ou de bénéficier de notre vaste gamme de produits et de services, Ecobank Bénin est disposée à apporter des solutions à forte valeur ajoutée".

Le jury de Global Finance a sélectionné Ecobank Bénin comme lauréat sur la base de la croissance de son bilan, de sa rentabilité, de ses relations stratégiques, de sa création de nouvelles activités et de son innovation en matière de produits, ainsi que de l’avis d’experts du secteur des services financiers.

Le prix de la Meilleure Banque fait également suite au lancement par le Groupe Ecobank de sa campagne de marque ‘Un meilleur choix | Une meilleure Afrique’, qui reflète l’engagement inébranlable de la Banque envers le continent africain. Cette campagne s’appuie sur la volonté de la Banque de s’améliorer en permanence, de proposer des services financiers améliorés, une expérience client exceptionnelle et des solutions davantage centrées sur le client.

Cette nouvelle distinction vient s’ajouter à la liste toujours plus longue des prix remportés par Ecobank, qui a également reçu le prix de la Meilleure Banque pour les PME en Afrique, de la Meilleure Banque de change au Nigeria, de la Meilleure Banque au Togo ainsi que le prix de la Finance durable au Ghana, tous décernés par Global Finance.

À propos de Ecobank Bénin

Filiale du principal groupe bancaire panafricain Ecobank, Ecobank Bénin exerce son activité bancaire sous la tutelle du ministère des Finances qui lui a octroyé son agrément en 1989. Son siège social est sis à Cotonou, Rue du Gouverneur Bayol, 01 B.P. 1280, en République du Bénin. La Banque compte 22 agences, 62 GAB et plus de 1200 Points Xpress. Elle offre ses services à de nombreux particuliers, écoles, églises, entrepreneurs individuels, PME, entreprises locales, entreprises régionales, ONG, institutions financières, organisations internationales, multinationales, entités du secteur public, gouvernements et organismes publics à travers la Banque des Particuliers, la Banque Commerciale et la Banque de Grande Clientèle et d’Investissement. La Banque est détenue à 79 pour cent par Ecobank Transnational Incorporated (ETI), le conglomérat financier panafricain dont le siège se situe à Lomé, au Togo, et qui opère dans 35 pays d’Afrique subsaharienne.

À propos du Groupe Ecobank (également ‘Ecobank Transnational Incorporated’ ou ‘ETI’)

Le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d’une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d’Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 14 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d’Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques. Pour plus d’informations, veuillez consulter ecobank.com.

