Ecobank apporte son soutien à Sos Villages d’enfants Abomey-Calavi

La banque panafricaine a une fois encore montré son engagement aux côtés des communautés. Le personnel d’Ecobank Bénin a passé l’édition 2022 de la Journée Ecobank aux côtés des pensionnaires de Sos Villages d’enfants Abomey-Calavi. Découverte du cadre des enfants, prestations artistiques des enfants de l’Ecole Supérieure des Métiers d’Art sise dans le Village, appui financier au programme de renforcement de familles qui s’occupent des enfants, sont les moments forts de la Journée Ecobank 2022 célébrée samedi 12 novembre 2022 à Sos Villages d’enfants Abomey-Calavi.

‘’Ne laisser personne pour compte ! L’inclusion financière pour tous’’. Tel est le thème de l’édition 2022 de la journée Ecobank (Ecobank Day). Pour cette édition, Ecobank Bénin a choisi de se focaliser sur l’« inclusion financière en venant en aide à Sos Village d’enfants Abomey-Calavi pour lui permettre de continuer son projet d’assister les femmes des couches vulnérables », a déclaré Lazare NOULEKOU, Administrateur Directeur général de Ecobank Bénin, ce samedi 12 novembre 2022 dans les locaux de Sos Villages d’enfants Abomey-Calavi.

Le directeur était à la tête d’une délégation de personnel constituée des différents responsables et cadres d’Ecobank Bénin.

Sos Villages d’enfants Abomey-Calavi est heureux de recevoir la délégation de Ecobank dans le cadre de la journée Ecobank, selon Wilfried Aimé TCHIBOZO , Manager du Village d’enfants SOS d’Abomey-Calavi.

« Je suis très content d’être avec vous dans le cadre de Ecobank Day 2022, cette célébration que Ecobank met en avant pour montrer sa contribution au développement des communautés », a indiqué Salimane Issifou, Directeur National Sos Villages d’Enfants.

Pour l’Administrateur Directeur général d’Ecobank Bénin, le développement d’une nation commence par le cercle familial bien formé, bien épanoui et bien encadré. C’est dans cette perspective que la Banque a décidé d’apporter sa contribution au projet renforcement de familles de Sos Village d’enfants Abomey-Calavi. « La contribution que nous apportons, c’est une enveloppe de 5 millions de FCFA pour permettre à Sos Villages d’Enfants d’amorcer la formation de développement de ces couches vulnérables qu’on appelle communément ‘’tutrices’’ pour permettre d’encadrer davantage les jeunes. C’est avec enthousiasme que nous apportons notre contribution à l’édifice », a ajouté Lazare NOULEKOU avant la remise du chèque aux responsables de Sos Villages d’enfants Abomey-Calavi.

Le programme de renforcement de familles est le deuxième programme important qui permet aux familles en difficulté, aux familles qui ont besoin de soutien de devenir autonomes et parvenir à la prise en charge de leurs enfants. Ce programme permet la prise en charge de 700 enfants autour de 167 familles responsables de familles sur le site d’Abomey-Calavi. Ce sont des formations en éducation financière qui sont offertes à 702 femmes qui s’occupent des familles. C’est pourquoi les responsables de Sos Villages d’enfants Abomey-Calavi ont remercié Ecobank pour sa contribution qui constitue un pas de plus dans l’autonomisation des couches vulnérables.

Au nom des familles, Fleur Marina CLEDJO, vice-présidente d’AJVS (Association Joie de Vivre Sonangnon) s’est engagée à ce que les formations qui seront données soient appliquées pour le bien-être des familles.

Les formations sur l’éducation financière de 702 femmes vulnérables dans le cadre du renforcement de leur pouvoir économique (Journée Ecobank 2022) démarrent le mardi 15 novembre 2022 et se dérouleront sur les trois sites Sos Villages d’Enfants (Abomey-Calavi, Natitingou, Dassa-Zoumè). Entre autre modules de formation, l’établissement d’un budget et sa gestion ; la gestion de crédit pour un bon remboursement et facilitation de l’accès au financement ; les outils de gestion d’une activité génératrice de revenu ou d’une entreprise.

La célébration a pris fin par la visite des locaux de Sos Villages d’enfants Abomey-Calavi. A l’issue de la journée, les différents directeurs ont promis parrainer chacun un pensionnaire du Village.

Sos Villages d’enfants…

Présent dans 137 pays ou territoires dans le monde, Sos Villages d’enfants accueille les enfants en situation difficile auxquels est apportée une prise en charge de remplacement c’est-à-dire une nouvelle famille d’accueil. Au Bénin, Sos Villages d’enfants accompagne aujourd’hui 4500 enfants à travers trois villages. Il s’agit de Sos Villages d’enfants Abomey-Calavi qui a commencé la prise en charge en 1987 ; Sos Villages d’enfants Natitingou ouvert en 1999 et Sos Villages d’enfants Dassa-Zoumè ouvert en 2005. « Ces enfants vont à l’école, à l’université, apprennent des métiers. (…) Nous nous assurons que ces enfants ont tout ce dont ils besoin pour se développer », a expliqué Salimane Issifou, Directeur National Sos Villages d’Enfants à la délégation d’Ecobank Bénin.

La Journée Ecobank

La Journée Ecobank est une occasion pour les Ecobanquiers de se mettre au service du bien-être de leurs communautés en agissant en faveur d’une cause d’utilité publique et en laissant un impact durable. Les autres éditions ont permis de soutenir des causes comme la santé maternelle, l’accès à l’eau potable, la prévention du paludisme, les orphelinats et l’enfance défavorisée, sans oublier les maladies non transmissibles telles que le cancer, le diabète, les troubles de la santé mentale et les maladies cardiovasculaires.

Pour rappel, la célébration de la Journée Ecobank de cette année, la 10ème, a démarré depuis le 11 novembre 2022 par la tenue d’un Webinaire à l’échelle du Groupe Ecobank, sur l’importance de l’éducation financière et aussi les avantages durables qu’elle apporte dans la vie des gens, en particulier des femmes et des jeunes. Elle était co-organisé par la Fondation Ecobank et ONU Femmes, l’organisme des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Ce 12 Novembre 2022, la Journée Ecobank a été célébrée simultanément dans les 33 filiales par une série d’actions en faveur de l’inclusion financière et de l’autonomisation des couches marginalisées de la population.

Marc MENSAH

ECOBANK DAY 2022 EN IMAGES

13 novembre 2022 par