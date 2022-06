Echanges entre Talon, l’UE et les USA sur les réformes au Bénin

Une délégation de l’Union Européenne (UE) élargie à l’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin a été reçue, mercredi 08 juin 2022, par le chef de l’Etat Patrice Talon.

Une délégation conduite par Marc Vizy, Ambassadeur de la France près le Bénin et composée de Xavier Leblanc Ambassadeur du Royaume de Belgique près le Bénin ; de To Tjoelker-Kleve Ambassadrice du Royaume des Pays-Bas près le Bénin ; de Michael Derus Ambassadeur agréé de la République Fédérale d’Allemagne près le Bénin ; de Sylvia Hartleif, Cheffe de la Délégation européenne au Bénin et Brian Shukan Ambassadeur des États-Unis près le Bénin a été reçue en audience, mercredi 08 juin 2022, par le président de la République Patrice Talon. C’est en présence de Aurélien Agbénonci ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et de Sévérin Maxime Quenum de la Justice et de la Législation.

Les différentes réformes en cours au Bénin notamment celles politiques étaient au centre des échanges entre le chef de l’Etat Patrice Talon et la délégation de l’UE élargie à l’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin. La délégation a échangé sur le document relatif aux points de vue, suggestions, idées nouvelles et propositions de l’UE et des USA sur les différentes réformes en cours au Bénin conformément à une demande du chef de l’Etat à l’endroit de ces partenaires du Bénin.

Le sens des réformes mises en œuvre, les décisions prises et surtout les résultats qu’engrange le Bénin ont été expliqués à la délégation. Le Chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré les représentants de l’UE et des USA de ce que son Gouvernement analysera point par point les propositions contenues dans le document.

Il faut préciser que le chef de l’Etat également reçu en audience les anciens présidents de l’Assemblée nationale du Bénin en compagnie de l’actuel président du parlement Louis Vlavonou. Rien n’a filtré de leurs échanges.

M. M.

