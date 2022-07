ET LES CROUPIONS DE DINDES ?

Oncle AGBAYA !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Vous autres ses cousins, professionnels des émotions , avez toujours pourtant fait économie de vos émois ( souvent pré ou post payés), quand parfois, l’une quelconque de mes fournisseuses de Sodabi, excédée par les impayés, sans grosse ni minute d’un tribunal , saisit ma pension, il est vrai de ma poche ; ou quand l’un de vos cousins Zem, tenaillé par des envies de bourses trop pleines, va se vider chez une vendeuse de plaisir, mais sans liquidité dans sa bourse, se voit violemment pris aux collets dans la rue par la belle, lui réclamant ses "mille francs "... Mais vous voilà sur les réseaux sociaux frétillant d’hypocrites émotions, que THEMIS soit allée ramasser des babioles de luxe Sébastien XIV, pour lesquelles vous dites, il parait, qu’il serait difficile de trouver preneurs ...

Au fait, demandons à mon Neveu des Sceaux, Severin QUENUM, si dans son départ un peu précipité pour l’exil parisien, son cousin Foo Séba n’avait pas dû abandonner dans ses immenses chambres froides à Djeffa, quelques tonnes de croupions de dindes, de poulets et poissons-morgues, que la Justice va mettre aux enchères, pour voir si les Béninois ne vont pas massivement acheter "biens" de mon Neveu Ajavon !

Et vous mes neveux et Nièces, qui me demandez si les dizaines de "404 Bâchés" qui écumaient quotidiennement la voie Semè- Igoolo, pleins de congelés ne sont pas de ses propriétés à vendre, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

