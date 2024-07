Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que les travaux sont pratiquement terminés pour le marché de gros situé dans la commune d’Abomey Calavi, ainsi que pour celui de Kouhounou destiné au commerce de luxe et de détail, et qui vont permettre de délocaliser le marché Dantokpa de son site actuel, qui ne répond plus à aucune norme

Mais c’est le moment qu’ont curieusement choisi quelques-uns de mes Neveux et Nièces défenseurs auto-proclamés de patrimoine, parfois sortis des naphtalines, pour se faire sentir, avec parfois des raisonnements en ruine, insalubres et coincés comme tokpa … il parait qu’ils seraient nostalgiques des éléphants blancs, et verraient volontiers ces infrastructures marchandes construites à Glo et Kouhougou en devenir deux, d’un seul coup …

Mais vous mes Neveux et Nièces qui ricanez que ces gens-là vont encore bientôt, quand commenceront les travaux de reconstruction du pont de Ganhi , crier au patrimoine à ne pas toucher, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

