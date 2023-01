ET HOP, DANS LE CONTENEUR POLITIQUE !

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que le seul vrai grand gagnant de ces Législatives du 8 janvier, en attendant d’aborder les semaines à venir d’autres aspects, est sans conteste Mon Neveu Patou ! Ainsi, au regard des résultats rendus publics hier par mon Cousin, que certains parmi vous mes Neveux et Nièces impolis, appelez " le bouvier endimanché", Patou vient d’avoir politiquement, stratégiquement et totalement, les coudées franches, pour installer sa succession, avec en prime, l’accompagnement de 28 députés "Démocrates", républicainement enchainés et politiquement faire-valoir, puisque leur effectif, ne permettra même pas de pouvoir dévier d’un iota , la trajectoire de la gouvernance de la Rupture, que pourtant mon Cousin YAYI pendant sa campagne style egoun-goun à travers le pays, avait promis ... rompre !

Pire, les électeurs "Démocrates", qui dimanche soir, dans une cruelle euphorie manipulée, dont les responsables du parti sont auteurs, et qui voyaient déjà l’abrogation de quantité de lois comme celles relatives au droit de grève, à l’embauche, et le vote d’ une loi d’amnistie politique pour leurs camarades, et même une révision de la Constitution pour faire revenir leurs héros, ont aujourd’hui la gueule de bois ; et pourraient faire payer cher, la perte de leurs illusions en 2026, à ceux qui à coup de chiffres parcellaires savamment distillés , leur ont causé cette érection nostalgique du grand bordel du passé...

Et vous tous mes neveux et Nièces qui faites le vœux que mon Cousin YAYI ait le fair-play de savoir vivre et gérer tout cela, sans un Conteneur sur son portail , vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

