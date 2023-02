EMOTION A L’EAU

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon que neuf adolescents de Karimama qui allaient au champ en pirogue, sont morts noyés (un garçon et huit filles) ce dimanche, mais les quelques canards de la place qui ont annoncé le drame ne l’ont même pas à l’exception d’un, fait en manchette. Et en spécialistes des émotions et des émois sélectifs, nous n’avons pas sur les réseaux sociaux demandé qui est le propriétaire de la pirogue, si le conducteur ne filait pas trop ou n’a pas surchargée la barque ...

Et puis il y a peu de chance d’une interpellation d’un groupe parlementaire, pour savoir par exemple s’il y avait une police fluviale à Birni-Lafia, le nom de la localité endeuillée. Apparemment, la mort par l’eau n’est pas aussi excitante pour notre meute que celle par le feu ; et nul n’a encore dit qu’il y a un Tohossou dans cette rivière qui réclame un poulet et des moutons ...

Et vous autres mes Neveux et Nièces qui trouvez que la polémique sur la nationalité Rwandaise du DG-ANIP est infiniment plus importante que de savoir par exemple si ces pauvres enfants morts noyés ont tous l’âge d’aller au champ, vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBA

