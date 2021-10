Du plomb dans plus de 60 % des tomates importées au Togo

Des tomates concentrées en boîte importées au Togo, pays voisin du Bénin contiennent une forte dose de plomb. L’alerte a été donnée par l’Organisation pour l’alimentation et le développement local (OADEL) et l’Association togolaise des consommateurs (ATC) lors d’une conférence de presse mardi 26 octobre 2021.

Dans le cadre du mois du Consommons Local, l’Association togolaise des consommateurs (ATC) et l’Organisation pour l’alimentation et le développement local (OADEL) en collaboration avec l’Institut Togolais de Recherche agronomique ont mené des analyses sur la qualité des tomates concentrées en boîte vendues et consommées au Togo. Selon les résultats de ces analyses « plus de 62 %, des tomates importées ont des teneurs en plomb qui dépassent la norme ».

« En matière de plomb, les résultats obtenus dépassent largement la valeur normale à laquelle le plomb ne doit pas dépasser dans une boîte de conserve. Lorsque nous avons fait l’exposé, nous avons remarqué que le plomb peut agir sur le système nerveux, les organes reproducteurs, sur le rein et autres. Ça peut aussi entraîner des cas de décès et il faudra qu’on fasse extrêmement attention. Or chaque jour que nous vivons, nous consommons toujours des aliments qui contiennent des tomates concentrées importées », a expliqué M. Léon Koffi Agboka membre de l’ATC rapporté par ‘’Savoir news’’.

teLe Bénin est l’un des pays voisins du Togo et le commerce frontalier bat son plein. Ces tomates en boîte sont aussi très consommées au Bénin. L’Association togolaise des consommateurs (ATC) et l’Organisation pour l’alimentation et le développement local (OADEL) recommandent aux autorités le contrôle de qualité de toutes les denrées alimentaires importées au Togo. Ce contrôle sera sanctionné par un certificat de qualité avant la commercialisation des produits. Elles ont également invité la population à privilégier les produits locaux.

