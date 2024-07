Dr Zul-Kifl Salami se réjouit des financements de la BADEA au Bénin

Le chargé de mission du Chef de l’État du Bénin, Dr Zul-Kifl Salami, a apprécié les engagements de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) au Bénin. C’est lors de la célébration du cinquantième anniversaire de la BADEA à Accra, Ghana.

Dr Zul-Kifl Salami, ancien ministre d’État du Bénin et ancien gouverneur de plusieurs grandes banques internationales a été honoré lors de la célébration du cinquantième anniversaire de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique en mai, à l’Hôtel Fairmont de Riyad, en Arabie Saoudite.

Le 21 juillet, les dirigeants du continent africain et du monde arabe se sont réunis à Accra au Ghana à l’occasion d’un « petit déjeuner des dirigeants » pour célébrer une fois de plus le 50e anniversaire de la BADEA.

A l’occasion de cet l’événement à Accra, Dr Zul-Kifl Salami, a exprimé sa fierté pour la reconnaissance de sa contribution significative au succès de la BADEA. Avec pour mission de renforcer la coopération économique, financière et technique, la BADEA, informe Dr Zul-Kifl Salami, a contribué de manière significative au développement économique et à la coopération entre pays africains et arabes. Elle a approuvé 13,012 milliards de dollars américains d’aide aux pays et 1858 projets de développement et d’assistance technique.

Le chargé de mission du Chef de l’État s’est réjoui des nombreux projets financés au Bénin par la BADEA sous la présidence de Patrice Talon. Il a aussi souligné la confiance que le président béninois a placé en lui. Au titre des projets financés au Bénin, il y a l’université d’Agriculture de Porto-Novo (15 milliards FCFA), l’université des Sciences, Technologies, Ingénieries et Mathématiques d’Abomey (15 milliards F CFA), le programme de 20 000 logements sociaux (30 milliards F CFA), et plusieurs autres initiatives éducatives et environnementales. 02 projets majeurs illustrent l’importance stratégique de l’engagement de la BADEA au Bénin : la route Cotonou–Parakou et le projet d’érosion côtière (Phase 1).

La route Cotonou–Parakou est essentielle pour le Bénin et le Niger, facilitant les échanges commerciaux via le Port autonome de Cotonou. Ce projet a bénéficié du soutien crucial de la BADEA et d’autres partenaires financiers.

Sans la réalisation du projet d’érosion côtière, poursuit-il, le Bénin aurait cessé d’exister. Dr Zul-Kifl Salami n’a pas manqué d’apprécier les bonnes actions stratégiques du président exécutif de la BADEA, Dr Sidi Ould.

A.A.A

30 juillet 2024 par ,