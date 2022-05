Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus réélu à la présidence de l’OMS

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a été reconduit, mardi 24 mai 2022, président de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour un second mandat de cinq ans.

Lors de l’Assemblée mondiale de la santé qui se tient à Genève, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a été reconduit, mardi 24 mai 2022, président de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour un second mandat de cinq ans.

Seul candidat en lice Dr Tedos a été réélu à travers un vote à bulletins secrets.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus est un Spécialiste du paludisme et diplômé en immunologie.

De nationalité éthiopienne, Dr Tedos a été ministre de la santé puis ministre des Affaires étrangères de son pays.

M. M.

25 mai 2022 par