Dr Hounkpatin recommande aux élèves le respect des règles d’hygiène

Dans le cadre des mesures de prévention de l’épidémie du Coronavirus, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, a au cours d’un point de presse expliqué les raisons pour lesquelles le gouvernement n’a pas opté pour la fermeture des écoles.

Selon le ministre de la santé, la propagation du virus part des personnes adultes, et ce qu’il faudra faire au niveau des écoles, serait de s’assurer que les enfants « puissent effectivement respecter ces règles d’hygiène, notamment le lavage systématique des mains à l’eau et au savon ». A cet effet, le gouvernement, informe-t-il, a instruit les ministères en charge de l’éducation pour que devant les salles de classes, il y ait des dispositifs de lavage des mains afin qu’on s’assure que « chaque enfant se lave les mains en arrivant à l’école, aux heures de pause, et avant de partir à la maison ».

Selon Benjamin Hounkpatin, les enfants savent bien véhiculer de message qu’ils seront « les meilleurs vecteurs pour passer la bonne information sur le lavage des mains ». « L’expérience passée l’a prouvée », a-t-il rappelé.

Tout en invitant les parents d’élèves qui s’inquiètent à la sérénité, le ministre de la santé a souligné que le gouvernement est là pour protéger la population. A l’en croire, des mesures ont été prises en mesurant tous les paramètres nécessaires pour que la population ne soit pas exposée.

Le ministre de la santé invite les directeurs d’écoles et les associations de parents d’élèves à accompagner les agents de santé au niveau de chaque zone sanitaire, à veiller à ce qu’au niveau des salles de classe, qu’il y ait le dispositif de lavage des mains afin que les élèves puissent se donner à ce « geste salvateur ».

