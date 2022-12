Dr Franck Ogou confirmé Directeur de l’EPA

Le Conseil d’administration de l’École du Patrimoine Africain (EPA) a confirmé Dr Franck Ogou, Directeur de l’EPA à l’issue de sa réunion annuelle tenue les 05 et 06 décembre 2022 à Kigali au Rwanda.

Dr Franck Ogou est désormais Directeur à plein titre de l’École du Patrimoine Africain (EPA) après plusieurs années passées à la tête de la prestigieuse en qualité de Dg intérimaire.

Le Conseil a félicité l’équipe dirigeante actuelle de l’EPA qu’il invite à maintenir les efforts dans le sens du rayonnement institutionnel.

Il a été recommandé la mise en place des bureaux régionaux de l’EPA conformément à la résolution de l’Union Africaine de 2015

L’Ecole du Patrimoine Africain (EPA) est un établissement universitaire de 2ème cycle à vocation internationale spécialisé dans le patrimoine culturel. Sa principale mission est de contribuer au développement socio-économique des pays et peuples africains, à travers la conservation et la valorisation de leurs patrimoines culturels.

