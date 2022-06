Dr Aristide Talon mobilise plusieurs partenaires à Vienne

Une délégation béninoise conduite par Dr Aristide Talon prend part depuis, lundi 13 juin 2022, à une table ronde sur le financement du projet de lutte contre les maladies cancéreuses au siège de l’AIEA, Vienna International Centre (VIC), à Vienne en Autriche.

Table ronde sur le financement du projet de lutte contre les maladies cancéreuses en Autriche. Il s’agit d’une initiative de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA). C’est dans le cadre du projet ‘’Rays of Hope" (Les Rayons de l’Espoir) mis en place par le Directeur Général de l’AIEA Rafael Mariano Grossi.

Ledit projet a pour but « d’aider les Etats membres de l’AIEA à mettre en place ou à développer leurs capacités nationales de lutte contre le cancer à l’échelle des technologies nucléaires (Imagerie médicale, Médecine nucléaire et Radiothérapie) ».

Le Conseiller Spécial du Président de la République, Dr Aristide Talon, ainsi que le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin représentent le Bénin à cette table ronde.

Au cours des travaux, Dr Aristide Talon a exposé les défis du Bénin dans le cadre de la lutte contre le cancer. Cette table ronde a été l’occasion pour le Bénin de mobiliser plusieurs partenaires de différents pays (France, Finlande, USA, Israël, Monaco etc.) pour l’atteinte de ses objectifs (équipement, formation des ressources humaines de qualité, infrastructures, contrôle qualité et assurance qualité des installations).

Rays of Hope combine plusieurs éléments

« Les projets inclus dans "Rays of Hope", fondés sur la durabilité, construisent ou renforcent la législation et l’infrastructure en matière de radioprotection et fournissent un contrôle de qualité, de conseils, de la formation et de l’équipement », a déclaré le Directeur de l’AIEA à l’ouverture de la Table Ronde. Il soutient que le projet ‘’ Rays of Hope’’, combine plusieurs éléments dans un ensemble d’interventions qui s’appuient les unes sur les autres et se complètent afin de maximiser l’impact.

« En mettant l’accent sur les pays sans radiothérapie ou ayant un accès inéquitable, Rays of Hope se concentre sur la priorité accordée à un nombre limité d’interventions à fort impact, rentables et durables, conformément aux besoins nationaux.

"Rays of Hope" contribue à la réalisation du Programme 2030 et de l’Objectif de développement durable 3 (Bonne santé et bien-être), indicateur 3.4 visant à réduire d’un tiers la mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles », a ajouté Rafael Mariano Grossi.

Selon lui, « l’AIEA se concentre sur l’établissement de nouveaux partenariats et l’exploitation de diverses sources de financement, notamment auprès des gouvernements, des institutions financières internationales et du secteur privé, afin d’assurer une portée, un impact et une durabilité maximaux de "Rays of Hope ».

