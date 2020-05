Dossouhoui relance la filière palmier à huile

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston C. Dossouhoui a officiellement lancé ce vendredi 29 mai 2020, la campagne de plantation de palmiers à huile à la ferme de Clément Mèhouénou, dans la commune d’Ifangni.

L’objectif de cette campagne de plantation de palmiers à huile est de permettre au Bénin de retrouver ses performances d’antan. Pour l’ensemble des acteurs de cette filière, il s’agit d’assurer le développement de la filière palmier à huile au Bénin.

Lors du lancement de la campagne, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a rassuré l’ensemble des acteurs impliqués dans la filière, les structures décentralisées du ministère, les Agences territoriales de développement agricole (ATDA), notamment le pôle 6, l’Institut national de recherche agricole (INRAB) à travers le Centre de Recherches Agricoles Plantes Pérennes (CRAPP) du soutien de l’Etat à leurs côtés pour relever le défi.

Pour la relance de la filière palmier à huile, l’État, à travers le ministère, a mis en place par le CRAPP 920.000 graines germées auprès de 39 pépiniéristes et une production de 135.450 graines germées sur les pépinières de l’INRAB, a informé le ministre. M. Dossouhoui a ajouté que l’État a également aidé à la production par toutes les pépinières agréées du Bénin de 863.185 plants de palmier à huile sélectionnés pour 6.036 ha de nouvelles plantations.

Pour le compte de l’Agence territoriale de développement (Pôle 6) dont la culture principale est le palmier à l’huile, 30.000 plants sélectionnés ont été acquis au profit des planteurs du Plateau à prix subventionné pour couvrir une superficie estimée à 400 ha.

Fière de cette relance, la directrice générale de l’ATDA (Pôle 6), Gwladys Tossou Lokossou a rappelé que les actions se mènent depuis bientôt 04 ans afin que le palmier à huile béninois refleurisse à nouveau.

Pour le président de la fédération nationale des producteurs de palmier à huile, Lawani Arouna, le lancement de la campagne de plantation est pour les acteurs de la filière, un évènement spécial. « C’est un grand jour. Le palmier à huile avait fait la gloire de notre pays. Nous avons perdu ce prestige. Nous nous battons maintenant pour reprendre notre place d’antan », a-t-il déclaré.

Selon lui, le chef de l’Etat a vu juste en donnant un pôle entier au développement de cette filière.

Dans le cadre de la relance de la filière palmier à huile, 762 producteurs ont bénéficié d’une formation sur les Itinéraires techniques de production.

Gaston C. Dossouhoui appelle les acteurs à jouer eux aussi entièrement leur partition avec toute la dynamique requise pour que la filière palmier à huile retrouve ses lettres de noblesse dans l’économie nationale.

