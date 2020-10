Dona Houssou satisfait de l’avancée des travaux sur les sites

Le ministre de l’énergie, Dona Jean-Claude Houssou, était jeudi 08 octobre 2020 sur les sites de construction des postes de transformation à Cotonou, et de distribution à Akassato du projet « Distribution d’électricité » du Millennium Challenge Account II (Mca-Bénin II). Au terme de la visite, le ministre s’est dit très satisfaite de l’évolution des travaux.

Au niveau du bâtiment destiné à abriter le Centre national de contrôle de la distribution, le ministre de l’énergie n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction.

Pour Dona Jean-Claude Houssou, il s’agit d’une œuvre historique. Le système électrique du Bénin n’a jamais eu de « tour de contrôle », a-t-il fait savoir précisant qu’il s’agit de l’endroit où l’on doit gérer à distance l’ensemble du flux électrique de tout le pays.

Le ministre de l’énergie n’a pas manqué d’évoquer les fonctions du centre. Il permet de se rendre compte des pannes qui pourraient survenir sur le réseau de manière à pouvoir les traiter le plus rapidement possible. Ce centre poursuit-il, permettra d’améliorer considérablement la qualité du système électrique. « C’est la moindre des choses dans les pays disposant d’un système électrique fiable », a-t-il ajouté.

Selon M. Houssou, ces infrastructures permettent de prévoir les besoins de 20, voire 30 ans à venir.

Selon le directeur résident de Millennium Challenge Corporation au Bénin, Christopher Brought, le Centre national de contrôle de la distribution est « le cerveau de l’électricité au Bénin ». « C’est le centre qui va relier et conduire tous les cinquante-cinq postes de distribution de l’électricité au niveau national », a-t-il confié.

