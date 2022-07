Djogbénou II, le retour

Sa démission aura fait l’effet d’une bombe, sur les réseaux sociaux. Reléguant au second plan, la tragédie de la « dame à la hache ».Joseph Fifame Djogbénou, est donc de retour, sur la scène politique. Et il y revient selon ses dires, en ouvrier, truelle et équerre en main. Prêt à remettre sur le métier son ouvrage, cent fois, mille fois... Mais, quel parcours politique, pour l’avocat et ex chantre de la société civile, en moins d’une décennie ! Député élu à Cotonou, président de la commission des lois à l’Assemblée nationale, ministre de la Justice, et Président de la Cour Constitutionnelle ! Un cheminement pareil, s’affiche au soir d’une vie, donnant droit à un repos mérité. Et avec un peu de chance, à des hommages de la nation, de son vivant. Joseph Djogbenou lui, s’estime en début de carrière. Et il n’en a cure des positions, fussent-elles des plus prestigieuses. Dans la vie, proclame-t-il à ses interlocuteurs des médias, « ce ne sont pas les positions qui comptent, mais plutôt les objectifs »Fournisseur officiel de formules tranchées, il venait ainsi de récidiver. Et cette nouvelle saillie de Joseph, fait déjà du chemin. Qui donc a oublié sa célèbre pique, tout de « ruse et de rage » ? C ‘était alors, dans une autre vie... Rompant donc de nouveau les amarres, le revoilà sur le chantier. Arguant que les lignes doivent chaque fois bouger, en fonction des buts visés. Mais c’est quoi donc la prochaine cible ? Les législatives et le perchoir de l’Assemblée ? Le Palais de la Marina ? Modestement, l’ancien président de la Cour constitutionnelle, se dit candidat, à tout ce que sa formation politique, voudrait bien lui proposer. Puisqu’il n’est désormais, qu’un simple militant à la base. Evidemment, on l’imagine mal, en colleur d’affiches ou en ramasseur de bancs. Ses concitoyens quant à eux, savent interpréter les non-dits de cette posture. Ils en concluent pour certains, que ce Joseph est suicidaire, en jouant ainsi à la roulette russe. Pour d’autres par contre, il a peut-être un peu le destin, du Joseph de la bible, un des douze fils de Jacob et de Rachelle. Ce Joseph qui par son don-celui de lire ses songes-a pu quitter les geôles, pour accéder aux plus hautes fonctions, dans l’Egypte des pharaons...Le choix de revenir simple « ouvrier », au sein de sa formation politique, rejoint bien une tirade humoristique, de l’inénarrable Coluche, de regretté mémoire ! Ce saltimbanque disait que « la politique, c’est comme le flirt : si on veut aller plus loin, il faut aller plus près » Voilà donc Joseph, désormais plus près. Très près même. Donc à priori, on peut estimer, qu’il sait très bien où il veut aller. Et dans le cas contraire, on pourra toujours s’en référer, à une autre célèbre boutade : « l’homme public ne monte jamais si haut, que lorsqu’il ne sait pas où il va » ‘’Djogbé’’ donc à « l’ouvrier » Joseph, dans son cheminement pour le ‘’Fifamè’’ ou le ‘’Fifatin’’...

Tafè

14 juillet 2022 par