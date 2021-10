Djimon Hounsou est l’acteur principal du film britannique "King’s Man", qui sera diffusé en salle pour la première fois le 22 décembre prochain.

"King’s Man" met en scène des agents secrets de la couronne d’Angleterre.

Djimon Hounsou et Gemma Arterton incarnent deux « agents taillés sur mesure pour l’espionnage » dans le film.

Djimon Hounsou est un acteur, réalisateur et mannequin béninois naturalisé américain. Il est connu pour ses rôles dans les films tels que Gladiator, Amistad, Blood Diamond, The Island, Forces spéciales.

M. M.

24 octobre 2021 par ,