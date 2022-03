Dissolution du Centre de la promotion de la société civile

Le Centre de la promotion de la société civile (CPSC) n’existe plus au Bénin. Il a été dissout par décret en date du 05 janvier 2022.

A travers décret N°2022-004 du 05 janvier 2022, le Centre de la promotion de la société civile (CPSC) a été dissout. En ce qui concerne le patrimoine du CPSC, les opérations de liquidation ont été confiées au directeur de la Planification, l’Administration et des finances du Ministère de la Justice et de la Législation.

Le Centre de la promotion de la société civile (CPSC) servait d’interface entre les directions techniques nationales et départementale en charge de la société civile dans la promotion des Organisations de la Société Civile.

M. M.

