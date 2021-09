Dissolution de l’Office des services de volontariat des jeunes

En Conseil des ministres ce mercredi 15 septembre 2021, le gouvernement a décidé de dissoudre l’Office Béninois des Services de Volontariat des Jeunes.

Plus d’Office béninois des services de volontariat des jeunes. Il a été dissous par le gouvernement en Conseil des ministres. Le gouvernement a aussi procédé à la nomination de son liquidateur. L’Office avait pour mission la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des programmes et projets de promotion des services de volontariat des jeunes.

