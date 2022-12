L’émission de téléréalité « Dis-moi qui est la plus belle » est de retour sur les écrans de télévision. La saison 6 du concours de beauté démarre dès demain samedi 10 décembre 2022. L’annonce qui consacre le lancement officiel a été faite ce jeudi 8 décembre par Jawuntaa, agence productrice de l’émission, au cours d’une conférence de presse.

Dis-moi qui est la plus belle (QLPB) est une émission de télévision béninoise de téléréalité. Son objectif est de mettre en valeur la beauté de la femme africaine. Depuis sa première saison, ce concours de beauté attire beaucoup d’attention, mais suscite aussi des commentaires et interprétations qui lui donnent toute sa valeur et montrent l’intérêt que le public accorde au sujet développé. Et la saison 6 n’y échappera pas puisque le teaser du lancement suscite divers commentaires et interprétations.

Face à la polémique, l’équipe de l’agence productrice essaye toujours de recentrer le débat en rappelant que QLPB n’est pas contre une certaine catégorie de femmes, mais met en valeur, ces femmes qui se sentent confiantes et à l’aise sans artifices.

« Les différentes polémiques autour de la question cette saison traduisent l’intérêt manifeste que lui porte le public. À quoi sert la QLPB sans polémique ? », s’interroge le directeur de l’agence Jawuntaa, Luc VODOUHE lors de la conférence de presse.

Entouré pour la circonstance de l’un des juges de la saison 6, Malick DJODI et la chaperonne Merveille NANIYULA, Mr VODOUHE et ses deux collaborateurs ont abordé plusieurs préoccupations notamment les questions qui suscitent le débat sur les réseaux sociaux notamment le retard de la nouvelle saison, la faible représentation des nationalités, la polémique autour du thème et le teaser du lancement de la saison.

Pour Mr VODOUHE, la saison 6 a été réalisée avec le soutien des partenaires, « Nous ferons en sorte que ce programme ne s’arrête jamais. L’objectif il est noble et les ambitions sont claires… la polémique ne nous intéresse pas, nous avons un seul objectif, déclencher des questionnements ».

« Nous ne livrons pas un combat contre la beauté », a ajouté Malick DJODI et à Merveille NANIYULA de faire savoir : « Il faut que nous femmes ayant confiance en nous même avec notre beauté naturelle, que nous ne soyons pas frustrées d’aller à une soirée sans ajouter des artifices ».

Il faut souligner que QLPB reste un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Une originalité béninoise ouverte à toute femme africaine. La saison 6, ce sont 12 femmes qui vont rivaliser d’ardeur et de talent pour nous faire découvrir leur beauté.

9 décembre 2022 par