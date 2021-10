Dieudonné Datonou, nommé nonce apostolique au Burundi

Mgr Dieudonné Datonou, prêtre du diocèse de Cotonou a été nommé, jeudi 07 octobre 2021, nonce apostolique au Burundi par le Pape François.

Originaire du Bénin, Mgr Dieudonné Datonou a été promu par le pape François. Il est nommé nonce apostolique au Burundi. Élevé à la dignité d’archevêque, Mgr Datonou était chargé de l’organisation des voyages officiels du Pape François.

Né à Dékanmè (Bénin) le 3 mars 1962, Monseigneur Dieudonné Datonou a été ordonné prêtre le 7 décembre 1989. Il est diplômé en droit civil et en droit canon. Le nouveau nonce apostolique au Burundi a travaillé dans les représentations pontificales en Angola, en Équateur, au Cameroun, en Iran, en Inde, au Salvador et dans la Section des affaires générales de la Secrétairerie d’État, au Vatican. Il parle français, italien, anglais, allemand, espagnol et portugais.

