Dialogue national à Cotonou sur les projets FAR-PAGIPG

Séances de restitutions des résultats sur les projets FAR- PAGIPG au niveau national. Les représentants de la société civile et des ministères sectoriels se sont réunis ce mardi 16 juin 2020 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou pour prendre part au dialogue national sur les projets FAR-PAGIPG. La séance de restitution des résultats du secteur de l’Eau a connu la présence du directeur de la Maison de la société civile, Arnaud Vignon, le Spécialiste en Suivi-Évaluation du PAGIPG Kamal Moussa , le représentant du ministre de l’Eau Alassane Kora Tossounon, ainsi que des acteurs de la SONEB et de l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR).

Dans le cadre du Projet d’Appui à la Gestion des Investissements Publics et à la Gouvernance (PAGIPG), la qualité des services rendus par le gouvernement dans le secteur de l’eau, l’énergie et la justice a fait l’objet d’une évaluation par les citoyens. Au cours du dialogue, le consortium des organisations de la société civile ayant conduit le processus va présenter les résultats de l’Evaluation par les Citoyens de la Prestation de Services (ECPS) dans les secteurs de l’eau, l’énergie et la justice.

Selon le directeur de la Maison de la société civile, Arnaud Vignon les résultats collectés auprès des citoyens ont été validés aux niveaux communal et départemental. L’exercice à cette étape de dialogue national permettra au terme de la présentation des résultats de recueillir les avis des participants afin d’aboutir à un plan de réforme qui sera validé. Les projets spécifiques développés dans le domaine de l’Eau, de l’Energie et de la Justice sont financés par la Banque Mondiale et pilotés de façon stratégique par le Ministère du Plan et du Développement à travers le Projet d’Appui à la Gestion des Investissements Publics et à la Gouvernance (PAGIPG).

A en croire le Spécialiste en Suivi-Evaluation du PAGIPG Kamal Moussa, ledit projet destiné à appuyer la mise en œuvre des projets d’investissements au niveau du gouvernement vise essentiellement à améliorer la gestion du portefeuille du PIP, la capacité de gestion du gouvernement et aussi réduire les dépassements des coûts et les délais d’exécution des projets.

« Le projet est structuré en quatre composantes dont une composante est essentiellement dédiée au financement axé sur les résultats. Les différents efforts que le gouvernement fait à travers les projets d’investissements publics produisent des effets sur les populations bénéficiaires. L’approche au niveau du PAGIPG, c’est d’aller interroger les populations bénéficiaires pour voir si les investissements réalisés répondent effectivement à leurs besoins », a expliqué le Spécialiste en Suivi-Evaluation du PAGIPG Kamal Moussa.

Au terme des travaux, le document sera perfectionné et soumis à l’examen des autorités en vue de l’amélioration des services que le gouvernement délivre à travers les projets mis en œuvre dans ces trois secteurs.

« La réussite d’un projet ne peut s’apprécier que par la satisfaction des besoins des bénéficiaires. Cela suppose que les informations issues de la base doivent permettre de parfaire et de continuer dans ce qu’on a bien fait », a déclaré le représentant du ministre de l’Eau Alassane Kora Tossounon procédant à l’ouverture des travaux.

Ce dialogue national poursuit-il permet de débattre ensemble avec les acteurs, des résultats des actions menées par le gouvernement dans le secteur de l’eau. Les données présentées qualitativement et quantitativement permettront aux participants d’apprécier les insuffisances relevées par les citoyens afin de trouver de nouvelles stratégies ou options pour améliorer les différents services rendus aux populations.

