Deux zones de baignade bientôt créées à Cotonou et Grand-Popo

Les villes de Cotonou et de Grand-Popo seront bientôt dotées d’une zone de baignade chacune. Le gouvernement a autorisé ce mercredi 06 novembre 2024 en Conseil des ministres, les études de faisabilité technique, environnementale et sociale.

Afin de valoriser le potentiel touristique de la façade maritime de la côte béninoise, deux zones de baignade seront bientôt créées ; une zone à Fidjrossè à Cotonou, et une autre à Avloh, dans la commune de Grand-Popo. La décision a été prise ce mercredi 06 novembre 2024 en Conseil des ministres. Le but visé selon le communiqué du gouvernement, est « d’offrir à terme au public la sécurité et les commodités requises en la matière ». Il s’agit également d’intégrer « harmonieusement » ces ouvrages aux projets touristiques et balnéaires déjà dans une phase de conception relativement avancée sur la côte, notamment les projets du Club Med », renseigne le compte rendu du Conseil des ministres.

6 novembre 2024 par ,