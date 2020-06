Deux sièges restitués à l’UP à Dassa

Le parti Union Progressiste (UP) vient de gagner deux sièges de plus dans la commune de Dassa. A la suite d’une requête introduite à la Cour suprême, juge du contentieux des élections communales et municipales, la Cour en délibérant a ordonné la restitution de deux sièges à cette formation politique dans cette localité.

L’UP retrouve ainsi ses deux sièges de Dassa 2 que le Bloc Républicain (BR) lui avait ravis.

Cette décision de la haute juridiction pourrait influencer l’élection du maire et de ses adjoints dans la commune.

F. A. A.

