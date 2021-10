Deux prétendants meurent à Banikoara

Deux hommes ont trouvé la mort ce weekend à Banikoara dans le département du Borgou, dans une jalousie autour d’une jeune fille.

Alain et Moussa, deux rivaux se disputent quotidiennement à cause d’une jeune fille. A l’occasion d’une réception dans une buvette de la ville, ce samedi, Moussa qui avait les faveurs de la dulcinée querelle, selon les faits rapportés par la radio locale, s’est mis à provoquer son rival, Alain. N’en pouvant plus, ce dernier quitte les lieux de la réception. Moussa le rattrape dans un autre buvette VIP de la place. C’est alors qu’une bagarre éclate entre les deux rivaux.

Alain poignarde Moussa à l’aide d’un couteau. Celui-ci rend l’âme sur-le-champ. Après son inhumation ce dimanche, ses parents s’en prennent à la famille de Alain. Il a fallu l’intervention de la police pour leur épargner le pire.

Déterminés à venger la mort de leur fils, ils parviennent à retrouver Alain dans sa cachette, et lui assènent des coups. Conduit d’urgence à l’hôpital de zone de la localité, il finit par rendre l’âme.

D’énormes dégâts matériels auraient été enregistrés dans le conflit entre les deux amoureux.

Fabrice A. AHEHEHINNOU

