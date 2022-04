Deux présumés terroristes jugés le 19 mai 2022

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a renvoyé au 19 mai 2022 le dossier des deux (02) hommes interpellés pour des faits de terrorisme et enlèvement. C’est à l’issue de leur présentation, vendredi 15 avril 2022, à la juridiction spéciale.

Les deux (02) hommes mis en cause dans des enlèvements terroristes survenus dans plusieurs régions du Bénin ont été présentés à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), vendredi 15 avril 2022. L’audition de deux terroristes présumés a permis de découvrir qu’ils détiennent des informations sur des enlèvements survenus dans plusieurs régions du Bénin et sur des caches d’armes.

La CRIET a renvoyé au 19 mai 2022 le dossier des deux (02) terroristes présumés au 19 mai 2022.

