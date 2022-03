Deux présumés assassins acquittés au bénéfice du doute

Le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a acquitté au bénéfice du doute, vendredi 11 mars 2022, deux présumés assassins. Les mis en cause sont poursuivis pour assassinat d’une octogénaire moyennant la somme de 25.000 francs CFA.

Relaxe pur et simple pour deux présumés assassins à la session criminelle du tribunal d’Abomey-Calavi vendredi dernier.

Selon les faits, une vieille dame surnommée Kanta est accusée d’être la cause des nombreuses maladies dans sa famille. Elle aurait même reçu des menaces de mort.

Pour mettre fin à sa vie, ses deux neveux auraient sollicité les services de deux hommes pour l’assassiner moyennant la somme de 25.000 francs CFA. Les deux individus commis pour assassiner la vieille dame, auraient opéré une nuit. La victime succombe plus tard à ses blessures à l’hôpital de Zinvié.

Depuis le début de la procédure, les deux accusés ont nié les faits. Le ministère public au cours de l’audience de vendredi a requis la prison à perpétuité contre les deux accusés. Le juge dans sa sentence décide de les acquitter au bénéfice du doute.

F. A. A.

