Deux notaires condamnés par la justice

Le tribunal de Cotonou a condamné ce mardi 2 juin 2020, deux notaires béninois pour complicité d’escroquerie d’un parti politique et d’une banque.

Les notaires sont impliqués dans une affaire de 144 millions FCFA, selon les informations. L’un des inculpés a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 01 million d’amende et le second à 5 ans de prison ferme avec une amende de 02 millions de FCFA.

Les deux notaires ont été condamnés pour escroquerie et complicité d’escroquerie.

Deux autres accusés poursuivis dans le même dossier (un douanier retraité et une commerçante) ont été condamnés à 5 ans de prison ferme avec 02 millions d’amende pour des faits d’escroquerie.

A.A.A

2 juin 2020 par