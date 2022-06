Deux morts et des dégâts matériels à Tchaourou

Affrontement entre agriculteurs et éleveurs à Tékparou, un village de l’arrondissement de Tchatchou dans la commune de Tchaourou, jeudi 2 juin 2022.

Une altercation survenue entre des éleveurs et agriculteurs dans la soiré du jeudi 2 juin 2022 a occasionné la mort de deux (02) agriculteurs, des cases saccagées et des bêtes tuées du côté des éleveurs.

C’est dans la matinée de ce vendredi 03 juin que le deuxième a succombé de ses blessures à l’hôpital.

A l’origine de l’affrontement, des bouviers ont fait paître leurs bêtes dans les plantations de deux agriculteurs. Une altercation s’est déclenchée et les bouviers ont charcuté les deux agriculteurs, a rapporté Daabaaru.

Après leur forfait, les deux bouviers ont pris la fuite. Mais ils ont été interpellés et déposés au commissariat de Tchatchou.

La tension est vive autour du commissariat où les agriculteurs tentent d’en découdre avec les agriculteurs.

M. M.

4 juin 2022 par