Deux jeunes hommes enlevés à Kaboua, 10 millions réclamés

Deux jeunes bouchers ont été enlevés vendredi 04 novembre 2022 à Kaboua, une localité de la commune de Savè. Les ravisseurs réclament une rançon de 10 millions de francs CFA avant de les libérer.

Selon Espace Média, le premier, Djelili S., sollicité pour égorger un bœuf agonisant se rendait sur le lieu indiqué quand il a été kidnappé. A travers lui, les assaillants ont contacté Rodrigue I, son compagnon afin qu’il vienne l’aider. Ce dernier se rendait également sur les lieux quand il a été assommé et emporté.

Les ravisseurs au départ auraient réclamé une rançon de 30 millions de francs CFA.

La police a ouvert une enquête.

