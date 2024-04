Deux jeunes arrêtés pour avoir simulé leur enlèvement

A Djougou, ville située dans le Nord-Ouest du Bénin, deux jeunes hommes ont été arrêtés par la police pour des faits d’escroquerie.

Les jeunes béninois de plus en plus enclin à l’escroquerie. Dans la ville de Djougou, dans le département de la Donga, deux jeunes ont été arrêtés par la police. Portés par la volonté de soutirer de l’argent à leurs parents, ils ont simulé leur enlèvement. La police une fois saisie, a mis le plan à nue, et les deux ont été arrêtés le 06 avril 2024.

Selon Le Potentiel, courant juillet 2023, le nommé Antoine, l’un des jeunes en cause, abandonne le domicile de ses parents. Incapable d’y retourner, il ficèle avec un certains Djèlilou, apprenti mécanicien, un plan d’enlèvement. Ce dernier devrait appeler ses parents et les informer que leur enfant (Antoine), est pris en otage par des ravisseurs dont il serait le chef. Et pour sa libération, il faudra payer une rançon. Dans ses manœuvres, il menace les parents d’envoyer leur enfant au Tchad s’ils s’obstinent à payer la rançon exigée. Dans l’incapacité de satisfaire cette demande, les parents ont aussitôt alerté la police. L’enquête ouverte a permis de les appréhender.

Placés en garde pendant quelques jours, ils devraient être présentés au procureur de la République ce jeudi 11 avril 2024.

12 avril 2024