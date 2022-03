Deux individus arrêtés pour trafic international de drogue

Deux individus ont été arrêtés et déposés à la prison civile de Missérété. Ils sont poursuivis pour trafic international de drogue.

Le cerveau prétextant d’un défaut de pièce d’identité envoie son complice expédier un colis via une société internationale de livraison de courrier. Le colis devrait être livré à Londres. Une fois déposé, les agents découvrent qu’il s’agit d’un colis d’amphétamine, rapporte Frissons radio.

L’expéditeur et le propriétaire sont rappelés puis interpellés au sein de la société. Lors de l’audition, le coursier fait savoir que c’est la 3ème fois qu’il déposait un colis pour le propriétaire.

Ils sont tous déposés à la prison civile de Missérété, et leur procès prévu pour le 21 avril à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

F. A. A.

31 mars 2022 par ,