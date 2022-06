Deux individus armés tués à Dassari ce mardi

Une opération de ratissage a été menée ce mardi 28 juin 2022 dans la zone de Kouhoundri à Dassari dans la commune de Matéri au lendemain de l’attaque du commissariat par un groupe armé qui a fait cinq morts dont trois agents de police et deux assaillants.

Lorsque les forces de défense et de sécurité ont bouclé ce mardi 28 juin 2022 la zone de Kouhoundri à Dassari, localité où se situe le commissariat attaqué par un groupe armé, quatre (04) individus non identifiés ont pris la fuite à bord de deux motos.

Deux (02) des quatre individus suspects ont été abattus, selon les informations non encore confirmées par les autorités sécuritaires.

Le commissariat de Dassari a été attaqué dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 2020 par un groupe armé qui a incendié les motos en fourrière sur la cour du commissariat.

L’armée est venue en renfort aux policiers pris dans un étau par les assaillants. Un lot important de matériels appartenant au groupe armé notamment une arme AKM, une moto et un téléphone ont été récupérés sur les lieux par l’armée qui a pu sauver également deux personnes en garde-à-vue au commissariat au moment de l’attaque.

L’attaque a cependant causé la mort de cinq personnes dont trois agents de police et deux assaillants.

M. M.

29 juin 2022 par ,