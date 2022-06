Deux grands spectacles à Cotonou et à Parakou

Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts célèbre la fête internationale de la musique à travers deux rendez-vous officiels les les 25 et 26 juin 2022 à Cotonou et Parakou.

La fête internationale de la musique est célébrée chaque 21 juin. Cette année, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a décidé de faire vivre aux Béninois des émotions fortes les 25 et 26 juin 2022 à Cotonou et Parakou.

Le premier spectacle aura lieu au Palais des Congrès de Cotonou, le 25 juin 2022 à partir de 17 heures avec les artistes : Amy Mako, Ernest Sika, Ayodele, Johny Sourou, Kalamoulai, Ricos Campos, Vi Phint, Bobo We, Manzor, Crisba, Gopal Das, Fanny Senan, Kupan, Pidy Symph, Miss Espoir, Don Metok, Oluwa Kemy, Belmond Z, Faty, Togbe Yeton, Dibi Dobo, Sessime, Blazz, Vano Baby.

A Parakou, la fête de la musique sera célébrée sur la place Tabéra le dimanche 26 juin 2022 à partir de 17 heures. Les artistes invités sont : Alle’stones Brass Band, N’dani Gani, Koudy, Red X 400, Fifamè, Tonnerre X, Bi Mari, Maff Affo, Awilo De Boukoumbé, Ya Salam, Kardinal Ricky Et Blizzi, First King, T Gang, Semevo Orisha, Rama Yari, Siba Franco Junior, Barasounon, Adjima, Wilf Enigma.

Selon le ministère, l’accès est libre et gratuit sur présentation d’un carton d’invitation.

A.Ayosso

