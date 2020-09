Deux détenus admis au Bac récompensés

Deux prisonniers de la maison d’arrêt de Parakou ont réussi à avoir leur Baccalauréat cette année. Ils ont été distingués par l’Agence pénitentiaire du Bénin ce samedi 05 septembre 2020 lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la prison civile de Parakou.

Trois détenus de la prison civile de Parakou ont été présentés à l’examen du Baccalauréat, session de juillet 2020. Deux de ces détenus ont obtenu leur Bac, série D. Mieux l’un d’eux a décroché le Bac avec la mention Assez-Bien.

Selon ’’La Nation’’, la cérémonie de leur distinction a été organisée à l’initiative du chef de l’Etat Patrice Talon à travers l’Agence pénitentiaire du Bénin. Les deux détenus ont reçu une enveloppe financière symbolique et un trophée en bois des mains du directeur général de l’Agence pénitentiaire du Bénin Jiles Yèkpè.

« On peut venir en prison, se battre, se refaire et à la sortie de la prison, avoir une vie heureuse », a notifié le procureur de la République près le Tribunal de première instance et de première classe de Parakou, Nouroudine Bakary.

A.A.A

