Désiré Vodonou et 2 de ses complices déposés en prison

L’ancien député Désiré Vodonou et deux de ses complices ont été présentés à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet), vendredi 4 novembre 2022. Les trois prévenus ont été déposés en prison à l’issue de leur présentation.

Interpellés samedi 29 octobre 2022 dans une affaire de casse d’une banque implantée au Bénin par le biais de son informatique (hacking), l’ex député Désiré Vodonou, un informaticien Sénégalais et un banquier Béninois ont été placés sous mandat de dépôt, vendredi 4 novembre 2022. C’est à l’issue de leur présentation au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet).

Les trois prévenus sont poursuivis pour « accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux ».

La date d’audience de l’ex député Désiré Vodonou et de ses deux complices n’est pas encore fixée.

