Des travaux pour la mise à jour du PDDIT

Lancement de l’étude pour la mise à jour du Plan Directeur de Développement des Infrastructures de Télécommunications (PDDIT) au Bénin 2021-2026. Les travaux ont été lancés mercredi 02 février 2022, au Novotel Cotonou Orisha, sous la présidence de M. Marc-André Loko Directeur Général de l’Agence pour le Développement du Numérique (ADN).

Étude pour la mise à jour du Plan Directeur de Développement des Infrastructures de Télécommunications (PDDIT) au Bénin 2021-2026. Selon l’ADN, le but est de « s’assurer que les orientations stratégiques pour le développement des télécommunications au Bénin sont en droite ligne avec les ambitions du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2021-2026 ». La séance à réuni les parties prenantes telles que acteurs clés de l’écosystème du numérique, secteur privé, public et institutions. Lors des travaux, le cabinet en charge de l’étude a pris contact avec les parties prenantes ; présenté le périmètre et le planning de réalisation de l’étude ; recueilli les observations afin de s‘assurer que la mission cadre bien avec les attentes.

A en croire l’ADN, la mise à jour du PDDIT va permettre au Bénin de disposer d’un outil stratégique pour le développement des infrastructures numériques au cours des cinq (05) prochaines années.

A.A.A

