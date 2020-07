A travers la mise en œuvre du Programme de recherche sur les secteurs agricoles prioritaires financé à hauteur de 1,5 milliard FCFA par l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), plusieurs secteurs sont revitalisés dans les pays membres de l’UEMOA.

Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF) et l’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine) ont signé en 2014, un accord pour la mise en œuvre du Programme de recherche sur les secteurs agricoles prioritaires (PreFAP).

Le programme qui vise à contribuer à la mise en œuvre de la Politique Agricole de l’Union (PAU) a été subdivisé en trois projets. Il s’agit des projets : amélioration de l’accès au financement des acteurs du maillon commercialisation de la filière maïs (AMAFINE) ; valorisation des tiges de coton en panneaux de particules (VATICOPP) et la valorisation des ressources génétiques animales et de l’aquaculture locale (PROGEVAL).

Les résultats acquis dans la réalisation du programme ont fait l’objet d’un rapport publié par le CORAF et l’UEMOA. Selon le rapport, « les secteurs du coton, du maïs, de l’élevage, de l’aquaculture et de la volaille en Afrique de l’Ouest sont plus compétitifs et offrent aux petits exploitants agricoles des revenus plus élevés aujourd’hui qu’il y a quelques années ». 8546 ménages ont bénéficié directement du projet dont 23 % sont des femmes.

Les technologies générées tout au long du projet ont été diffusées par le biais de plateformes d’innovation.

Au total, 15 plateformes d’innovation ont été créées et fonctionnent dans les 8 pays de l’UEMOA. Environ 5.500 personnes ont interagi sur ces plateformes, ce qui représente 27 % des femmes.

Le Bénin, le Mali et le Togo ont participé à la diffusion d’une technologie innovante pour transformer les tiges de cotonniers en panneaux de particules. Ce qui a permis « de transformer un résidu jusqu’alors sans valeur en une activité génératrice de revenus ».

Près d’un quart de l’investissement total a été consacré à la compréhension de la composition génétique des ovins, bovins, pintades, tilapias… ainsi qu’à l’augmentation de leur production.

S’agissant du volet « élevage » du projet, les résultats des recherches ont contribué à l’augmentation des revenus et des moyens de subsistance des pisciculteurs de la région et en particulier de la Côte d’Ivoire.

Le projet a aussi eu comme impact indirect, le renforcement des liens sociaux entre des tribus auparavant antagonistes. En réunissant des pisciculteurs de tribus auparavant hostiles, les anciennes rivalités ont été apaisées et les vieilles blessures ont été guéries.

La convention CORAF-UEMOA a également contribué à préparer la future génération de scientifiques en Afrique de l’Ouest. Au total, 25 étudiants dont 36% sont des femmes ont obtenu des masters et des doctorats.

Le projet AMAFINE a été réalisé au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire.

Le deuxième projet VATICOPP a été exécuté au Bénin, au Mali et au Togo. Les bénéficiaires du projet PROGEVAL sont : le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Niger et le Sénégal.

Le nouveau rapport qui fait part des résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme de recherche sur les secteurs agricoles prioritaires (PreFAP) a été lancé ce mercredi 22 juillet 2020 par l’UEMOA et CORAF à l’occasion d’une conférence de presse en ligne.

A propos du CORAF

Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF), en anglais West and Central African Council for Agricultural Research and Development (WECARD), est une association internationale à but non lucratif regroupant les systèmes nationaux de recherche agricole de 22 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il forme avec l’ASARECA (Association for strengthening agricultural research in Eastern and central Africa), le CCARDESA (Centre for Coordination of Agricultural Research and Development for Southern Africa) et le NASRO (North African Sub-Regional Research Organization), les quatre organisations sous-régionales constituantes du Forum pour la recherche agricole en Afrique, le FARA.

L’objectif du CORAF/WECARD est d’améliorer l’efficacité et l’efficience des petits exploitants agricoles et promouvoir le secteur de l’agro-industrie, en mettant pour cela les producteurs et utilisateurs agricoles au centre de la recherche agronomique.

Akpédjé A. AYOSSO

Quelques images

Les boursiers de PROGEVAL

La pisciculture de Soubre.

