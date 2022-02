Des révélations sur les agissements du Front Polisario

Dans son émission ’’Haute Définition’’ diffusée le 1er février 2022, la chaîne i24News a mené une enquête sur le front Polisario dans le cadre du conflit entre l’Algérie et le Maroc. La chaîne israélienne a dévoilé certains actes criminels du front Polisario au Sahara marocain et la responsabilité de ses mentors algériens.

L’enquête de i24News dans l’emission ’’Haute Définition’’, de mardi dernier, a révélé des connexions du front Polisario avec le terrorisme et le djihadisme au Sahel. L’enquête a aussi souligné la responsabilité de l’Algérie dans le ’’conflit artificiel’’ autour du Sahara marocain.

’’Haute Définition’’ a rappelé que le mouvement séparatiste a ouvertement menacé le Royaume du Maroc, en novembre 2021, de commettre des attentats sur son territoire.

La menace du Polisario est d’autant pris au sérieux puisque une centaine de ses miliciens ont rejoint le groupe Al Qaida, sans compter ceux qui ont fait allégeance à d’autres mouvements d’extrémisme violent.

L’enquête a mis aussi l’accent sur le rôle de cette milice dans les affaires de trafic, de corruption, de détournement de fonds, d’attentats, de viols, de génocide et de crimes contre l’humanité.

‘’i24News’’ a rappelé le cas de Brahim Ghali, secrétaire général du front Polisario, accusé de crimes contre l’humanité, génocide, torture et viol. Ce dernier, recherché par la justice espagnole est entré secrètement sur le sol de ce pays, en mai 2021, grâce à la « collusion » entre « l’Algérie et les services secrets espagnols ».

L’enquête a rapporté aussi des témoignages contre le chef de Polisario. « J’ai été agressée sexuellement quand il était ambassadeur au Consulat du front Polisario en Algérie. (…) », a témoigné Khadijatou Mahmoud, jeune réfugiée sahraouie.

Le front Polisario, mouvement séparatiste présent au Sahara marocain a perpétré 289 attentats contre des pêcheurs espagnols le long des côtes marocaines. Des travailleurs des mines de phosphore ont été enlevés, séquestrés, torturés, assassinés entre 1973 et 1986, selon l’enquête.

Pour Ahmed Moussa, Consul général du Maroc aux îles Canaries, « Le front Polisario (...) défend d’autres intérêts qui ne concernent pas les intérêts du Sahara, des intérêts étrangers au Sahara, des intérêts d’autres voisins du Maroc notamment l’Algérie et d’autres pays qui ont choisi à l’époque la guerre froide, le système de parti unique, le système de la gauche radicale, la voie de parti unique, du parti totalitaire, de la pensée unique ».

Un agent des services secret espagnol et un transporteur cités pas la même source révèlent que le front Polisario organise des transferts illégaux de fonds, passeports au profit de ses membres en Espagne.

Face aux succès diplomatiques de Royaume du Maroc, l’Algérie fait du chantage à certains pays européens qui s’approvisionnent chez elle en pétrole et en gaz.

Selon l’enquête de ‘’i24News’’, c’est l’Algérie qui soutient le Polisario dans le conflit artificiel qui perdure au Sahara marocain.

M. M.

3 février 2022 par ,