Des révélations sur les 17ha sorties des réserves administratives

La justice poursuit son travail dans l’affaire de double dédommagement à Abomey-Calavi. On en sait un peu plus sur les montants perçus par chacune des quatre familles lors du dédommagement effectué en 1970 pour cause d’utilité publique portant sur un domaine de 17 hectares sis en face de l’IITA, arrondissement de Godomey. Au total, sept (07) personnes dont les représentants des quatre familles bénéficiaires du double dédommagement ont été arrêtées, l’ex maire Liamidi Houénou De-Dravo et le géomètre Florentin Bankolé sont sous convocation.

Dans l’affaire de double dédommagement qui a fait sortir plus de 300 parcelles des réserves de la commune d’Abomey-Calavi, les quatre familles (Hounga, Dourodemi, Tagan et Atchogoun) ont reçu, en 1970, quatre cent quatre mille cent dix (404.110) FCFA pour dédommagement portant sur le domaine de 17 hectares réservé au projet « Agro pédologie ». Une somme que les familles ont réparti entre elles en fonction de la superficie que chacune détenait sur le domaine. Ainsi, la famille Hounga a reçu deux cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-dix (218.790) francs ; la famille Atchogoun cent trente-huit mille deux cent quatre-vingt-seize (138.296) francs ; la famille Tagan a reçu vingt-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (25.897) francs et la famille Dourodemi a reçu vingt et un mille cent vingt-sept (21.127) francs.

Curieusement, en 2003, les représentants des quatre familles ont saisi le maire de la commune d’Abomey-Calavi, Liamidi Houénou de-Dravo, pour des réclamations sur le même domaine. Faisant droit à cette demande, le maire a invité dans une correspondance les familles à se « (…) rapprocher des structures coopérant dans le périmètre du lotissement de Togoudo précisément dans le secteur 2 à savoir le cabinet Betib-sarl, Urba-Alpha et l’IGN pour les dispositions ».

Sept (07) personnes dont les représentants des quatre familles bénéficiaires du double dédommagement ont été arrêtées, l’ex maire de la commune d’Abomey-Calavi Liamidi Houénou De-Dravo et le géomètre Florentin Bankolé sont sous convocation dans cette affaire de double dédommagement.

La mise sous convocation du géomètre Florentin Bankolé du cabinet « Betib Sarl » fait suite à une longue audition au commissariat central d’Abomey-Calavi lundi 07 février 2022. Les prévenus seront présentés au procureur près le tribunal d’Abomey-Calavi ce jeudi 10 février 2022. Selon les informations, plus de 350 parcelles ont été sorties des réserves administratives de la commune d’Abomey-Calavi dans cette affaire. Selon les dépositions des représentants des quatre familles mises en cause, elles ont été aidées par un mandataire qui a établi des conventions de vente à certaines autorités comme acquéreurs pour justifier la sortie des parcelles des réserves administratives.

M. M.

