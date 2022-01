Des responsables vont perdre leurs postes dans les mairies

Dans le cadre de la réforme sur le secteur de la décentralisation au Bénin, le gouvernement a procédé au lancement lundi 24 janvier dernier, de l’appel à candidatures pour la constitution du fichier national des principales fonctions administratives et techniques dans les mairies. Au total, 539 nouveaux agents seront recrutés pour différents postes.

L’Etat recrute de nouveaux agents au profit des mairies. Le recrutement est lancé dans le cadre de la réforme structurelle sur le secteur de la décentralisation.

Dans chaque mairie, il est prévu le recrutement d’un Secrétaire Exécutif de mairie ; d’un Responsable des Affaires Administratives et Financières ; de la Personne Responsable des Marchés Publics ; du Responsable des Systèmes d’Information ; d’un Responsable du Développement Local et de la Planification ; d’un Responsable des Services Techniques ; et d’un Responsable des Affaires Domaniales et Environnementales.

L’objectif selon le gouvernement, est de renforcer et d’améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines devant prendre en charge les fonctions administratives et techniques dans les soixante-dix-sept (77) communes du pays.

Le processus de sélection des agents à recruter se fera par plusieurs étapes. Il y a l’acte de candidature en ligne ; la pré-sélection des candidats ; les tests psychotechnique ; l’entretien individuel ; la publication de la liste d’aptitude à l’issue du test psychotechnique et de l’entretien ; la production des dossiers physiques par les candidats déclarés aptes.

A cela s’ajoutent l’enquête de moralité sur les candidats déclarés aptes ; l’inscription au fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies, des candidats déclarés aptes dont les résultats de l’enquête de moralité sont concluants ; et la publication de la liste des personnes inscrites au fichier. Un processus que les responsables actuellement en postes n’avaient pas subi.

Avec les profils définis pour le recrutement, plusieurs responsables actuellement en service dans les mairies vont perdre leur poste, car ne répondant pas aux critères définis.

La question qui se pose est de savoir le sort qui leur sera réservé.

