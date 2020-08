Des responsables de Tofinxwé en prison

Julien Ahounou, coordonnateur du Tofinxwé et son trésorier général, Alexis Vivenou ne sont plus libres de leurs mouvements. Accusés de mauvaise gestion à la dernière édition de Tofinxwé, ils sont arrêtés et gardés depuis la fin de la semaine écoulée à la prison civile de Cotonou.

Les mis en cause selon nos sources, auraient détourné les fonds mobilisés pour la 5ème édition du Tofinxwé et ceux issus de la vente des pagnes. Mécontents, des membres du comité d’organisation ont alors saisi la justice.

Outre le coordonnateur et son trésorier général, l’organisateur, Appolinaire Akotohomè serait mis sous convocation. Un conseiller communal de Sô-Ava serait également recherché dans cette affaire.

F. A. A.

17 août 2020 par