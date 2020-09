Des réflexions axées sur le militantisme syndical à l’ère des réformes

Le Syndicat national des travailleurs du Plan et de la Statistique (Synaplasta) a tenu son 10e Congrès ordinaire, ce vendredi 04 septembre 2020, au Centre d’éducation ouvrière de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) sis à Ganhi. La rencontre a réuni les membres du bureau exécutif du Synaplasta, les anciens secrétaires généraux du syndicat, les secrétaires généraux des Centrales et Confédérations syndicales, les délégués représentant du personnel des structures du ministère du plan et du développement, la représentante du ministre d’Etat Chargé du Plan et du Développement Mme Armelle Coralie Ahamide Meangoua ainsi que les militants.

« Le travailleur de l’administration du développement du plan et de la statistique et le militantisme syndical à l’ère des réformes au Bénin : défis, perspectives et rôles du Synaplasta », c’est le thème autour duquel le bureau exécutif du Syndicat national des travailleurs du Plan et de la Statistique (Synaplasta) a convié ses militants pour son 10e congrès ordinaire.

Pour le Secrétaire Général du Synaplasta, Sabirou Aliou, la tenue de l’assise témoigne non seulement de la vitalité de l’organisation syndicale mais aussi du souci permanent des responsables de respecter les textes fondamentaux qui régissent son fonctionnement et de faire régner en son sein les règles de la démocratie.

Depuis sa prise de fonction en 2016, poursuit le leader syndical, le bureau exécutif du Synaplasta n’a laissé passer aucune échéance prescrite par les statuts et règlement intérieur du syndicat.

A l’en croire les actions et démarches menées par le bureau exécutif sont restées en phase avec les préoccupations du personnel.

« Nous avons travaillé à porter dignement la parole de nos camarades et défendre leurs intérêts avec détermination pendant tout le mandat », a déclaré le Secrétaire Général du Synaplasta, Sabirou Aliou. Rappelant que le congrès se tient dans un contexte difficile avec de véritables défis à relever pour l’ensemble des travailleurs, il souligne qu’il faudrait « analyser au mieux le contexte, l’aisance des mutations en cours dans notre société et en déduire la stratégie la plus efficace pour une mobilisation et un engagement sans faille ».

« L’actualité sociale dans notre pays aujourd’hui suscite bien des interrogations et marque un tournant dans la conception des rapports de travail et du pacte social entre l’employeur et le travailleur. La question des libertés syndicales est une source d’inquiétudes avec les derniers textes législatifs sur le droit de grève et autres (...) », a relevé le Secrétaire Général du Synaplasta, Sabirou Aliou.

Il est nécessaire pour lui d’agir collectivement pour l’amélioration des conditions de vie et de travail.

Restaurer le militantisme syndical

« C’est important que chacun à son niveau fasse l’évaluation de sa conscience et c’est en cela que s’interroger sur le militantisme syndical à l’ère des réformes vient à point nommé », a affirmé le Secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB). Selon Moudassirou Bachabi, il faut faire le bilan et s’assurer qu’ « aucun texte ne peut annuler l’action syndicale » s’il y a des militants, une bonne maîtrise des textes, une entraide sociale et communautaire et le droit à la parole.

Le combat de la CGTB souligne-t-il, « c’est de restaurer le militantisme syndical, le mouvement syndical, de manière à ce que, quelles que soient les difficultés l’action syndicale soit possible ». « On peut toujours agir, on peut obtenir du gouvernement tout ce que nous souhaitons si tout simplement nous parlons d’une même voix et que la discipline règne dans nos rangs », a ajouté le Secrétaire général de la CGTB).

Procédant à l’ouverture des travaux, la représentante du ministre d’Etat, Mme Armelle Ahamide Meangoua, a remercié le bureau exécutif du Synaplasta pour son engagement quotidien à œuvrer pour la recherche de solutions aux différentes préoccupations du personnel du ministère du Plan.

« Le climat social apaisé qui règne au ministère du Plan et du Développement traduit la qualité de notre partenariat », a témoigné Mme Armelle Ahamide Meangoua. La Secrétaire Générale du ministère du Plan et du Développement a rassuré les militants de la volonté de l’administration à accompagner le syndicat dans la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de la rencontre.

La représentante du ministre d’Etat Chargé du Plan et du Développement n’a pas manqué de saluer le secrétaire général du Synaplasta et son équipe pour l’organisation effective de ce congrès.

Les travaux de ce 10e congrès ordinaire du Synaplasta sont axés entre autres sur la présentation du rapport financier du 08 septembre 2016 au 04 septembre 2020 et du rapport d’activités de la même période.

A cela s’ajoutent le rapport d’audit des commissaires aux comptes, le débat général sur les différents rapports et analyse de la situation sociale et l’élection des membres du nouveau bureau exécutif du Synaplasta.

Akpédjé AYOSSO

4 septembre 2020 par