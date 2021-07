Des recrutements pour surveiller les plages et berges

Dans le cadre du renforcement de la Brigade de protection du littoral et de la lutte anti-pollution, il sera procédé au recrutement de personnels. Cette décision du gouvernement a été rendue publique à l’issue du conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021.

Sécuriser davantage les plages, les berges lagunaires ainsi que les installations marchandes (hôtels, restaurants et autres) qui y sont établies. Telles sont, entre autres, les missions des agents qui seront recrutés par le gouvernement. « Les personnels qui seront recrutés bénéficieront d’une formation spécifique et collaboreront avec les tenanciers de ces établissements le long du littoral et de la berge lagunaire en vue d’une surveillance efficace des zones définies », a indiqué le conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021.

