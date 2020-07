Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées béninoise, de la police, des eaux forêts et chasse aux fins de garantir davantage la sécurité intérieure, le Conseil des ministres réuni en sa séance de ce mercredi 15 juillet 2020 a autorisé le recrutement de cinq cents (500) soldats au profit des Forces armées béninoises, cinq cents (500) agents au profit de la Police républicaine et cent (100) gardes forestiers pour le compte de la Direction générale des Eaux, Forêts et Chasse.

Par la même occasion, le Conseil a marqué son accord pour la formation professionnelle dédiée à chaque corps ainsi que pour l’acquisition de paquetage au profit des nouvelles recrues.

Les Ministres de tutelle veilleront au bon déroulement des recrutements.

Quant au Ministre de la Justice, il prendra les dispositions pour faire délivrer diligemment aux demandeurs, par les juridictions compétentes, les pièces administratives nécessaires à la constitution des dossiers de candidature.

15 juillet 2020 par