Des prières pour la paix et la stabilité au Bénin organisées à Ouidah

La forêt sacrée de Ouidah a accueilli, dimanche 20 octobre 2024, une grande cérémonie de prières à l’endroit du Chef de l’Etat, Patrice Talon et du peuple béninois. La séance initiée par Dr John Akintola a réuni des cadres, des dignitaires et des autorités locales.

Promouvoir la paix et la stabilité au Bénin dans un contexte politique tendu. C’est le but de la cérémonie de prières initiée par Dr John Akintola dans la forêt sacrée de Ouidah. Il est noté un certain climat de méfiance et de division après des accusations de complot contre la sûreté de l’État qui pèsent sur l’homme d’affaires Olivier Boko et l’ex-ministre Oswald Homeky.

Les rituels ont été menés par Mitô Daho Kpassênon. Des chants et danses traditionnels ont ponctué cette cérémonie. La prière pour le président Patrice Talon a également pris une place symbolique. Dr Akintola a souligné l’importance de l’unité nationale face aux défis politiques actuels, invitant les Béninois à surmonter leurs divisions pour œuvrer ensemble au développement du pays.

La cérémonie a été marquée par la présence de Daah Boya, du député Maixent Djeigo et des chefs de collectivité de Ouidah. Le maire de la cité des Kpassè, Christian Houétchénou, a aussi pris part à la cérémonie de prières, témoignant ainsi de l’importance de l’évènement. « Nous sommes honorés par cette unité d’esprit qui caractérise notre ville. Nous allons poursuivre notre mission en priant pour notre pays et le chef de l’Etat, notre grand frère qui porte un grand rêve pour Ouidah, notre ville », a confié Christian Houétchénou. Les participants n’ont pas manqué de saluer cette initiative.

