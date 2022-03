Des policiers et d’autres personnes arrêtés

Plusieurs personnes dont des agents de police sont arrêtées après l’évasion de l’ancien maire d’Abomey-Calavi. Hospitalisé au CNHU-HKM de Cotonou pour des soins, Georges Bada a disparu dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022. L’Agence pénitentiaire du Bénin, aussitôt informée de la disparition de l’ancien député, a interpellé plusieurs personnes dont des policiers.

Impliqué dans une affaire de mafia foncière, l’ex maire d’Abomey-Calavi a été condamné à une peine de 6 ans de prison. En détention à la prison civile d’Abomey-Calavi, Georges Bada a été admis au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou pour des soins.

Dans la nuit du 17 au 18 mars 2022, il a réussi à disparaître. L’agence pénitentiaire du Bénin a aussitôt lancé un message à sa recherche. « Il y a lieu de rechercher activement dans l’intérêt de la justice béninoise sur toute l’étendue du territoire national et à travers les relations avec les pays limitrophes, le nommé Bada C. Georges, ancien maire commune d’Abomey-Calavi et détenu à la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi », lit-on dans le communiqué signé de François Hounkpè.

Outre l’affaire portant sur un domaine de 39 hectares pour laquelle Georges Bada est condamné à une peine de 06 ans de prison et 05 millions FCFA d’amende par la CRIET, une autre affaire de dettes estimées à 07 milliards FCFA à la mairie l’aurait rattrapé, et la justice béninoise pourrait l’interpeller à nouveau.

